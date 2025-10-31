Gençlerbirliği'nde Yeni Divan Kurulu Başkanı Cemal Baymaz
Gençlerbirliği Kulübü, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen divan genel kurulunda yeni başkanını belirledi. Selçuk Irgıt'ın istifa etmesinin ardından oy birliğiyle Cemal Baymaz başkanlığa seçildi.
Gençlerbirliği Kulübünün yeni divan kurulu başkanı Cemal Baymaz oldu.
Kulübün açıklamasına göre divan genel kurulu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplandı.
Toplantıda, başkanlıktan istifa eden Selçuk Irgıt'ın yerine göreve oy birliğiyle Cemal Baymaz seçildi.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor