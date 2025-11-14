Haberler

Gençlerbirliği'nde Olağanüstü Seçim Kararı

Güncelleme:
Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını duyurdu. Toplantı 29 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 13 Kasım 2025 tarihinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'mizde yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı almış bulunmaktadır. Olağanüstü genel kurul toplantısının 29 Kasım 2025 tarihinde Cumartesi günü saat 10.00'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No: 50 Yenimahalle/ Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 06 Aralık 2025 tarihinde Cumartesi günü saat 10.00'da Turgut Özal Mah. 2164. Cadde 2168. Sokak Aziz Sancar Parkı Yanı Yenimahalle/Ankara - Nejat Uygur Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın, belirlenen gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
