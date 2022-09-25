- Gençlerbirliği'nde Niyazi Aktaş yeniden başkan seçildi

ANKARA - Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olan Niyazi Aktaş, 234 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu, Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Genel kurulda başkanlık için tek aday Niyazi Aktaş oldu. Salonda bulunan 290 delegenin 234'ünün oyunu alan Aktaş, kırmızı-siyahlı kulübe yeniden başkan seçildi.

Niyazi Aktaş başkanlığındaki Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde Kubilay Güvenç, Mehmet Soylu, Sinan Aydın, Osman Sungur, Emine Toprak, Ahmet Gültekin Bakkaloğlu, Murat Karahan, Sezgin Özkan, Cem Karakaşoğlu, Emre Gökdemir, Murat Güneş, İsmet Beltan, Şansser Kadoğlu, Şener Köseoğlu, Özgür Durşen, Fatih Cürebal, Mehmet Pelesen, Eraslan Er yer aldı.

Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

"Ben ona (İlhan Cavcav) kırgın falan değilim"

Gençlerbirliği'nde yeniden kulüp başkanlığına seçilen Niyazi Aktaş, genel kurulda yaptığı konuşmasında, "Ben Gençlerbirliği'nin malına mülküne göz dikmem. Göz diken bir adam değilim, göz dikenin de gözünü oyarım. İlk seçildiğimiz gün Cavcav'ın mezarına gittik. Rahmetli benim çok iyi arkadaşımdı, dostumdu. Bakmayın son gün, 'Sen ayrıl da oğlum geçsin' dedi. Ama ben ona kırgın falan değilim. Üzgünüm, çünkü Gençlerbirliği bu hale düştü. Ona mezarında söz vermiştim. Gençlerbirliği'ni eski günlerine getirmeye çalışacağım diye. Yemin ediyorum çalışacağım" ifadelerini kullandı.