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Gençlerbirliği, M'Baye Niang ile yolları ayırdı

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Gençlerbirliği Sportif Direktörü Cem Can, Senegalli forvet M'Baye Niang ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini, Fıratcan Üzüm ile ise yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Ayrıca Tongya ve Diabate için henüz yazılı teklif olmadığını belirtti.

Gençlerbirliği Sportif Direktörü Cem Can, M'Baye Niang'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Cem Can, AA muhabirine, 31 yaşındaki Senegalli forvet M'Baye Niang ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını dile getirdi.

Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesini ise uzattıklarını aktaran Can, "Fıratcan ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Yeni sözleşme için anlaştık." dedi.

Can, performansıyla dikkati çeken Franco Tongya ile Ousmane Diabate'nin takımda kalıp kalmayacağına ilişkin ise "Eksik, ihtiyaç duyulan bölgelerimiz var. Önceliğimiz takıma katacağımız oyuncular. Bu süreçte de her oyuncu değerini bulursa, bir teklif gelirse değerlendirilebilir. Henüz yazılı teklif yok. Zaten mevcut oyuncularımız, onlarla kampta beraber olacağız." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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