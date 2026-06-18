Gençlerbirliği, M'Baye Niang ile yolları ayırdı

Gençlerbirliği Sportif Direktörü Cem Can, M'Baye Niang'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Cem Can, AA muhabirine, 31 yaşındaki Senegalli forvet M'Baye Niang ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını dile getirdi.

Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesini ise uzattıklarını aktaran Can, "Fıratcan ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Yeni sözleşme için anlaştık." dedi.

Can, performansıyla dikkati çeken Franco Tongya ile Ousmane Diabate'nin takımda kalıp kalmayacağına ilişkin ise "Eksik, ihtiyaç duyulan bölgelerimiz var. Önceliğimiz takıma katacağımız oyuncular. Bu süreçte de her oyuncu değerini bulursa, bir teklif gelirse değerlendirilebilir. Henüz yazılı teklif yok. Zaten mevcut oyuncularımız, onlarla kampta beraber olacağız." bilgilerini verdi.