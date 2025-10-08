Haberler

Gençlerbirliği'nde Başkanlık Değişimi: Mehmet Kaya Atandı

Gençlerbirliği'nde Başkanlık Değişimi: Mehmet Kaya Atandı
Gençlerbirliği'nde sağlık ve kişisel sebeplerden dolayı başkanlık görevini bırakan Osman Sungur'un yerine yeni başkan Mehmet Kaya oldu. Gençlerbirliği'nin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Mehmet Kaya oy birliğiyle kulübün 29'uncu başkanı olarak seçildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Yönetim Kurulu'nun 8 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 29. Başkanı olarak oy birliğiyle seçilmiştir.

Sayın Mehmet Kaya'ya görevinde başarılar diliyoruz.

Cumhuriyetimizin 102 yıllık çınarı Gençlerbirliği, Sayın Mehmet Kaya başkanlığında köklü tarihine yakışır yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
