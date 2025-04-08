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Gençlerbirliği'nde Antrenman Gecikti: Futbolcular Alacakları İçin Çıkmadı

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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, futbolcuların alacaklarının ödenmemesi nedeniyle antrenmana gecikmeli başladı. Kulüp başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, futbolcularla görüşerek ikna etti.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 10 Nisan Perşembe günü Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek Gençlerbirliği'nde bugünkü antrenman, gecikmeli yapıldı.

Edinilen bilgiye göre futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle saat 12.00'de başlaması gereken antrenmana çıkmadı.

Daha sonra kulüp başkanı Osman Sungur ve bazı yönetim kurulu üyeleri, futbolcularla bir araya geldi. Toplantıda oyuncular ikna edildi ve antrenman saat 15.15'te gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından yarı sahada çift kale maç yapan kırmızı-siyahlılar, antrenmanı tamamladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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