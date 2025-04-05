Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü Maçına Hazır
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı derbi maçı için antrenmanlarını tamamladı. Antrenmanın ilk bölümünde salon çalışması gerçekleştirilirken, sahada taktik çalışmalara ve duran top organizasyonlarına yer verildi. Takımda, sarı-kart cezalısı ve tedavisi devam eden oyuncular yer almadığı belirtildi.
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre oyuncular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde şiddetli yağmur dolayısıyla salonunda çalıştı.
Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından sahaya geçen kırmızı-siyahlılar, 5'e 2 top kapma oynadı. Antrenman, taktik çalışma ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Sarı-kart cezalısı Ensar Kemaloğlu ile tedavileri devam eden Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere, MKE Ankaragücü maçının kadrosunda bulunmuyor.
Eryaman Stadı'nda oynanacak başkent derbisi saat 19.00'da başlayacak.