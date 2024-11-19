Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü Derbisi için Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisi öncesi antrenmanlarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Takım, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasının ardından pas ve şut çalışması yaptı.
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre oyuncular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Gruplar halinde minyatür kalelerden kurulu alanda isabetli pas ve şut çalışması yapan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda pas organizasyonları üzerine çalışma gerçekleştirdi.
Teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde yapılan günün tek antrenmanı, üç takımın dönüşümlü oynadığı çift kale maçla sona erdi.
Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.