Haberler

Gençlerbirliği, Metin Diyadin'in istifasına rağmen yola devam kararı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulundu. Kulüp yönetimi, yaptığı değerlendirme sonucunda bu talebi kabul etmedi ve Metin Diyadin ile yola devam etme kararı aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Metin Diyadin, Gençlerbirliği yönetimine istifasını iletti. Gençlerbirliği'nden istifaya yönelik yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır.Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 142 sitede yayınlandı.
Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık

Şahinlerden birlik yemeği: Onlarca araç, yüzlerce kişi...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül

2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Teslim olanları zırhlı araçla ezdiler
Almanya Başbakanı Merz: Rusya'nın hibrit saldırılarına gerekirse güçlü bir yanıt vereceğiz

Avrupa, Putin'i ilk kez böyle tehdit etti: Güçlü bir yanıt vereceğiz
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı

Koltuğuna yeni bir talip daha çıktı
FETÖ bağlantılı göçmen çetesine operasyon: Yasa dışı sevkiyat anları kamerada!

FETÖ’nün kaçakçılık rotası ifşa oldu: Göçmenleri böyle taşımışlar
Turhal Şeker fabrikasında gazdan 26 işçi zehirlendi, 1'inin durumu ağır

Şeker fabrikasında facia! 26 işçi hastanelik oldu, 1'inin durumu ağır