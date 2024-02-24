Gençlerbirliği, Manisa FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Manisa FK maçı öncesi antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı oyuncular, koordinasyon ve top kapma çalışmaları yaptı. Cezalı oyuncu bulunmayan Gençlerbirliği'de tedavisi devam eden Abdullah Durak maç kadrosunda yer almadı.
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Manisa FK maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşma öncesinde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Manisa FK Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yaklaşık bir saatlik bir antrenman gerçekleştirdi.
Isınma koşusuyla başlayan antrenmana kırmızı-siyahlı oyuncular koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen başkent ekibi sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken tedavisi devam eden Abdullah Durak, maç kadrosunda yer almadı.