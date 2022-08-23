Gençlerbirliği kuvvet çalışması yaptı Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde saha kenarına kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak kuvvet ağırlıklı çalışan oyuncular, çeşitli pas organizasyonuyla antrenmanı sürdürdü. Günün tek antrenmanı dar alanda üç takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla son buldu. Gençlerbirliği-Pendikspor karşılaşması, 28 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak. Spor Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar Gençlerbirliği İlhan Cavcav Pendikspor Spor Haberler

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