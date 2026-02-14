Haberler

Gençlerbirliği, Teknik Direktör Metin Diyadin ile Sözleşmesini Feshetti

Güncelleme:
Gençlerbirliği, yaptığı açıklama ile Teknik Direktör Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulübün aldığı bu karar, futbol camiasında dikkat çekti. Sözleşmenin feshedilme gerekçeleri ve gelecekteki planları hakkında detaylar henüz açıklanmadı. Bu gelişme, Gençlerbirliği'nin ligdeki hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gençlerbirliği : "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
