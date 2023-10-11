Gençlerbirliği Kulübü Emekli Taraftarları İçin Kombine Biletlerini 250 Lira Olarak Güncelledi

Gençlerbirliği Kulübü, emekli taraftarları için bu sezon kombine biletlerini 250 lira olarak güncelledi. Kombine biletini alan emekli taraftarlara ayrıca Gençlerbirliği forması hediye edilecektir.

Gençlerbirliği Kulübü, emekli taraftarları için bu sezon kombine biletlerini 250 lira olarak güncelledi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda ev sahibi olduğumuz tüm karşılaşmalarda kombine biletlerimiz, Gençlerbirliği passolig kartı olan emekli taraftarlarımız için yeniden belirlenerek 250 lira olarak güncellenmiştir. Kombine biletini alan emekli taraftarlarımıza ayrıca Gençlerbirliği forması hediye edilecektir. Gençlerbirliği passolig kartı olan emekli taraftarlarımız sadece Eryaman Stadyumu passolig gişelerinden kombine ve formalarını alabileceklerdir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kırmızı-siyahlı kulübün yöneticisi İsmet Beltan da "Sezon başından bu yana çok güzel kampanyalar düzenledik. Hepsi de kamuoyu ve camiamızca büyük ilgiyle karşılandı. Geçtiğimiz hafta 7-15 yaş aralığındaki genç taraftarlarımız için bir kampanya başlatmıştık. Bu kez de gelen talepler üzerine Gençlerbirliği passolig kartı olan emekli taraftarlarımız için bir kampanya düzenliyoruz. Bu anlamda kulübümüze ve bizlere ciddi anlamda destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.