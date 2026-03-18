Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi, son 4 lig maçında gol atamazken, 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.
Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Beşiktaş'a sahasında 2-0 yenilen ve galibiyet hasreti 6 maça (3 beraberlik, 3 mağlubiyet) çıkan başkent ekibi, 25 puanla 13. sırada bulunuyor.
Son 4 lig maçında gol atamayan kırmızı-siyahlılar, 27 puanla bir basamak üstünde yer alan Konyaspor karşısında galibiyet arayacak.
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Koita, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.