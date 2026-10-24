Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gençlerbirliği, Konyaspor hazırlığını tamamladı, Rodrigues ve Pereira kadroda beklenmiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği, Konyaspor hazırlığını tamamladı, Rodrigues ve Pereira kadroda beklenmiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bernd Storck yönetimindeki antrenmanda cezalı oyuncu bulunmazken tedavileri süren Kevin Rodrigues ve Pedro Pereira'nın kadroda yer alması beklenmiyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Bernd Storck yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın ikinci bölümünde kırmızı-siyahlı ekip, çabukluk ve reaksiyona dayalı eğlenceli oyun oynadı. Hazırlıklar, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Konyaspor karşılaşması öncesinde Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken tedavileri devam eden Kevin Rodrigues ve Pedro Pereira'nın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 66 sitede yayınlandı.
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında

Soruşturma genişliyor! İki iş insanı gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk hâlâ yoğun bakımda! Bilirkişi raporu: Tedbir alınmamış

Otel havuzunda can pazarı! Bilirkişi raporu 'tedbir yok' dedi
Daha 21 yaşındaydı! İşten çıkmıştı, evine dönemedi

Daha 21 yaşındaydı! İşten çıkmıştı, evine dönemedi
Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler

Bir dönem yenge deniyordu! Sahneleri olay oldu
Hadise'den 'Yok artık' dedirten kapanış dansı

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor: Bu nasıl dans Hadise?

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı

Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı