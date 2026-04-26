Gençlerbirliği-Kocaelispor maçının ardından

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Çok denedik, uğraştık, pozisyonlara da girdik ancak neticelendiremedik. Oynadığımız oyunun karşılığı en azından 1 puan olabilirdi"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, iyi mücadele ettiklerini fakat sergiledikleri oyunun karşılığını alamadıklarını söyledi.

Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maç olacağını bildiklerini belirterek, "Gençlerbirliği deplasmanında oynamak kolay olmayacaktı ki şiddetle galibiyete ihtiyaçları vardı, maçın bu şekilde geçeceğini aşağı yukarı tahmin etmiştik. Daha çok mücadelenin ön planda olacağı bir maç olacağını öngörmüştük nitekim öyle de oldu." diye konuştu.

İyi mücadele ettiklerini pozisyonlar bulmaya çalıştıklarını dile getiren Selçuk İnan, "Gençlerbirliği'nin golü bulduktan sonra böyle dirençli bir savunma yapması beklediğimiz bir şeydi. Yine de çok denedik, uğraştık, pozisyonlara da girdik ancak neticelendiremedik. Oynadığımız oyunun karşılığı en azından 1 puan olabilirdi ama mağlup ayrıldık. Bunun için üzgünüz." dedi.

Kocaelispor'un galibiyet hasretinin 6 maça çıkmasıyla ilgili bir soruya Selçuk İnan şu yanıtı verdi:

"Evet, iyi bir takım kurduk ve önemli sonuçlar aldık ama diğer takımların çok üstünde bir takım değiliz. Diğer takımlar da en az bizim kadar kaliteli. Her maçı aynı seviyede oynamak çok kolay değil. Yaklaşık 6-7 aydır neredeyse aynı oyuncularla oynuyoruz. Sakatlıklarımız, sıkıntılarımız ve finansal sorunlarımız var. Sürekli üst performans göstermek istiyoruz ama bunun her zaman mümkün olmayacağını biliyoruz. Üst performans olmasa bile mücadele etmek zorundayız. Bugün Gençlerbirliği'ne karşı mücadele ettik, ancak onların çok üstünde bir oyun oynamak ve rakibi sahadan silmek kolay bir iş değil."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek ve biz çok büyük bir zafer kazanacağız

Saldırıdan sonra gündemi yine İran: Savaşın biteceği tarihi verdi
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini
Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi

Ezeli rakibe gidiyor!
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum

Türkiye'nin konuştuğu fırıncı güzel yaşadıklarını ilk kez anlattı
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı çifte zam geliyor