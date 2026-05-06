Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon, pas çalışmaları ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladı.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 5'e 2 top kapma oyunuyla süren idman, tam sahada taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Başkent ekibi, ligde bitime 2 hafta kala 28 puanla 16. sırada yer alıyor.
Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.