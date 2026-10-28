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Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor maçı hazırlığını antrenmanla tamamladı

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Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda cezalı yok; Kevin Rodrigues, Pedro Pereira ve Sekou Koita'nın kadroda olması beklenmiyor.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bernd Storck yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda aktivasyon çalışmalarıyla başladı.

Koordinasyon ve reaksiyona dayalı oyunla devam eden idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Çabukluk ve sprint çalışmalarının ardından yarı sahada taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonları üzerinde duruldu.

Gençlerbirliği'nde kupa maçı öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken tedavileri süren Kevin Rodrigues, Pedro Pereira ve Sekou Koita'nın kadroda yer alması beklenmiyor.

Kaynak: AA
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