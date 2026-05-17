Haberler

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, maçı ve Süper Lig'de kalmayı hak ettiklerini söyledi. Velho, takım arkadaşlarını tebrik ederek galibiyeti unutulmaz maçlar arasına koydu.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligde kalan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, "Maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Velho, maçın ilk yarısında baskı yediklerini ve iyi oyun ortaya koyamadıklarını belirterek, "3-0'lık skora çok takılmamak lazım. Artık maçın son anlarında gelen iki gol oldu. Aslında 1-0 devam eden bir maçtı. Özellikle ilk yarıda baskı yedik, iyi bir oyun da ortaya koyamadık." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kazanmayı hak ettiklerini kaydeden Velho, "Trabzonspor'un çok kaliteli ayakları var. Biz biraz daha savunarak geçiş oyunu oynamaya çalıştık ve ilk yarıda gol attık ve ikinci yarıda bunu korumaya çalıştık. Genele baktığımızda maçı özetlersem. Maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu futbolcu Onuachu'nun pozisyonunda yaptığı kurtarışı değerlendiren Velho, şunları kaydetti:

"Onuachu, inanılmaz kaliteli bir oyuncu ve kendisinin gol kralı olmaya çalıştığını da maçtan önce biliyorduk. Gol atmaya çalışacağını da biliyorduk. Gerçekten benim adıma çok güzel bir kurtarış oldu ama bu kurtarış sadece benim değil tüm takım arkadaşlarımın, tüm çalışanlarımızın, tüm hocalarımızın ve tüm yönetimimizin kurtarışı. Bu maçı kariyerimde de unutulmaz maçlar arasına koyabilirim. Gerçekten çok önemli bir galibiyet. Süper Lig'de kalmayı da başardığımız için ayrıca mutluyum."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi

Saygı göstermek isterken sosyal medya fenomeni oldular
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim

Fener'in hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim
Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar
İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta 'ikinci gizli karakol kurduğu' iddiası

Çölün ortasına iki karakol birden kurmuşlar! Hem de burnumuzun dibinde
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı

Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı: Yanında yürüyene bakın!

Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile

Demir çubukla buluyor, günde 40 kilo topluyor! Ev, araba ve arsa aldı