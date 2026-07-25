Gençlerbirliği, kaleci için Fenerbahçe'yi bekliyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın transferinde sarı-lacivertli kulübün kararını beklediklerini söyledi.

Çakmak, AA muhabirine, olağanüstü genel kurulun ardından transfer çalışmaları, sponsorluk görüşmeleri ve kadro planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İrfan Can Eğribayat'ı kadrolarına katmak istediklerini belirten Çakmak, "10+4 kuralından dolayı yabancı kontenjanında şu anda bir tane yerimiz var. Onu da santrfor mevkiinde kullanmayı düşünüyoruz. Kesinleşen bir isim yok ama bütçemizin biraz üzerinde birkaç isimle görüşüyoruz. İrfan Can Eğribayat konusunda hocamız kendisini istiyor, oyuncu da bize gelmek istiyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kararını bekliyoruz. Onlar da uygun görürlerse biz İrfan Can Eğribayat'ı almak istiyoruz. Dolayısıyla yabancı hakkımızı orada kullanmak istemiyoruz, santraforda kullanmak istiyoruz. Santrfor, kaleci ve sol ön pozisyonu için çalışmalarımız sürüyor. Bu üçünü aldığımız zaman 12-13 tane kadromuzda oyuncu hazır oluyor. Birkaç ek transfer yapıp bu sayıyı 15-16'ya çıkartacağız. Geri kalanı da PAF takımdan ve altyapıdaki oyuncularımızla tamamlayıp lige rahat, geçen seneki problem olmadan girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gereği olmayan genel kurul"

Kısa sürede yeniden genel kurul yapmak zorunda kaldıklarının altını çizen Çakmak, "Bugünkü genel kurul bence zaman ve anlam açısından hiç gereği olmayan bir genel kuruldu. Yönetimdeki arkadaşlarla fikir ayrılığına düştük. Doğrusu onların istifa edip Gençlerbirliği'ni bu genel kurul sürecinden kurtarmasıydı." dedi.

Kulübün işlerinin yoğunluğuna değinen kadro planlama çalışmalarının devam ettiğini lige başlayana kadar takımı hazır hale getirmeleri gerektiğini anlattı.

Çakmak, genel kurul öncesinde kulübe çok sayıda yeni üye yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin ise "'Bin üye yapıldı, 2 bin üye yapıldı, 5 bin üye yapıldı' deniliyordu. Nerede? Bugün genel kurulu yaklaşık 750 kişiyle yaptık. Bunun 300-400'ü gerçekten eskiden beri Gençlerbirliği üyesi, 300-400'ü ise yeni delegelerdi. Hani bin delege vardı, hani 3 bin delege vardı? Kongre öncesinde yeni yönetime alacağım arkadaşların bir iki seçici dostu dışında yeni üye yapmadık. İhtiyacımız da yok. Herkes geliyor, reklamını yapıyor, çıkıyor gidiyor." diye konuştu.

Sponsor görüşmeleri

Genel kurulun kulübün çalışmalarını aksattığını aktaran Çakmak, "Bu genel kurul çok yanlış bir zamanda oldu. Çok elimizi ayağımızı bağladı. Hiçbir sponsorluk anlaşmamızı imzalayamadık, sporcu transferi yapamadık. Sadece genel kurul kararından birkaç gün önce Metin (Diyadin) hocamızın çok istediği sol bek Kevin Rodrigues transferini tamamladık. Onu da hocamız çok istiyordu. Onun dışındaki işleri ise pazartesi itibarıyla halledeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Sponsorluk görüşmelerine ilişkin de bilgi veren Çakmak, "Şu anda Ankara'da gerçekten Gençlerbirliği'ne bir teveccüh var. Birkaç firma hem isim, hem forma hem de stat sponsoru olmak istiyor. Bu hafta görüşmeleri hızlıca sonuçlandırıp ağustos ayından önce tamamlamayı hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA