Gençlerbirliği, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA - Musa Samur - Spor
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başkent kulübünün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlılarda tedavilerine devam edilen Belyaev, Ömürcan Artan, Lima ve Tshibola, İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
İstanbulspor ile Gençlerbirliği arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Eren Özyemişçioğlu yönetecek.