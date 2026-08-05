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Gençlerbirliği ve Çorum FK Golsüz Berabere Kaldı

Gençlerbirliği ve Çorum FK Golsüz Berabere Kaldı
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Gençlerbirliği, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçla yeni sezon kampını tamamlayan başkent ekibi, 3 günlük iznin ardından 9 Ağustos'ta Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına hazırlanacak.

Gençlerbirliği, hazırlık maçında Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile golsüz berabere kaldı.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki yeni sezon kampını bugün oynadığı Çorum FK maçıyla tamamlayan başkent ekibi, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Hazırlık etabını noktalamasının ardından 3 günlük izin yapacak olan Gençlerbirliği, 9 Ağustos'ta Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yeniden toplanacak. Kırmızı-karalar, ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Pedro Pereira, Kevin Rodrigues, Peter Etebo, Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu, Adama Traore, Franco Tongya, Sekou Koita

Yedekler: Hasan Oğul, Emir Arslan, Hamza Aydar, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Ousmane Diabate, Moussa Kyabou, Göktuğ Erdem, Seyfi Toprak Kıskanç, Arda Çağan Çelik, Prince Martor, Furkan Ayaz Özcan, Erk Arda Arslan

Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Sedar Saatçı, Smolcic, Adrei Borza, Ravadani, Ahmed Ildız, Alfredo Fredy, Serdar Gürler, Emircan Gürlük, Thiam Mane Baba

Yedekler: Erhan Erentürk, Alihan Duloğlu, Hüseyin Bulut, Sinan Osmanoğlu, Alexandre Penetra, Arda Hilmi Şengül, Furkan Çetinkaya, Atakan Akkaynak, Kenan Fakılı, Hassan Abdulkarem, Hasan Emre Yeşilyurt, Hasan Ege Akdoğan, Gökalp Özdemir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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