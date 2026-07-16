Gençlerbirliği, Onyekuru ile yollarını ayırdı
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 29 yaşındaki oyuncu, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı.
Başkent ekibi, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesi transfer olan Onyekuru, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.
Kariyerinde Everton, Monaco, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu, geride kalan sezonda ligde 17 maçta toplam 302 dakika süre aldı.
Başkent ekibinin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmeyen Onyekuru'nun, Gençlerbirliği ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.