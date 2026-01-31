Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçına hazır

Haberler

Gençlerbirliği, yarın Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenman, çeşitli oyun ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı.

İdman, 5'e 2 top kapma oyunu ve son taktik çalışmasının ardından duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent temsilcisinde Gaziantep FK maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşması, yarın saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
