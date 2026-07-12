Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Alagöz Holding Iğdır FK'ye 4-2 yenildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Alagöz Holding Iğdır FK'ye 4-2 mağlup oldu.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Iğdır FK'nin gollerini 11. dakikada Ali Kaan Güneren, 22. dakikada Leon Çalışkan, 50. dakikada Giovanni Crociata ve 83. dakikada Arda Çolak attı.
Gençlerbirliği'nin gollerini ise 8. dakikada Prince Martor ile 85. dakikada Göktuğ Yılmaz kaydetti.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan