Gençlerbirliği, Başkan Çakmak yönetiminde "vites yükseltti"

Güncelleme:
Gençlerbirliği, başkan Haydar Arda Çakmak'ın yönetiminde lig ve kupada oynadığı 6 resmi maçta mağlubiyet yaşamadan 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Eryaman Stadyumu'nda ev sahibi olduğu maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken takım, özellikle Sekou Koita'nın son haftalardaki formuyla yükselişini sürdürüyor.

Gençlerbirliği, Haydar Arda Çakmak'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından lig ve kupada çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Başkent temsilcisi, 6 Aralık 2025'teki olağanüstü genel kurulda göreve gelen ve 17 Ocak'taki kongrede güven tazeleyen Haydar Arda Çakmak yönetiminde çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Kasımpaşa ile 0-0, Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Bodrum FK'yi 3-2 ve Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, bu 6 maçlık yenilmezlik serisinde toplamda 12 gol atıp 6 gol yedi.

Eryaman'daki başarı

Süper Lig'de 19 puanla 11. sırada yer alan Gençlerbirliği, bu 19 puanın 14'ünü taraftarı önünde çıktığı maçlarda elde etti.

Bu sezon Eryaman Stadyumu'ndaki performansıyla dikkat çeken kırmızı-siyahlılar, evinde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Metin Diyadin etkisi

Başkent ekibi, 16 Aralık 2025'te göreve gelen teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde lig ve kupada mağlubiyet yaşamadı.

Gençlerbirliği, Diyadin döneminde lig ve kupada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken bu maçlarda rakip filelere 9 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

Başkentin yükselen yıldızı

Gençlerbirliği'nin 26 yaşındaki Malili forveti Sekou Koita, son haftalarda başarılı bir grafik çizdi.

Koita, ligdeki son 4 maçın 3'ünde gol atarak başkent ekibinin yükselişinde önemli rol aldı.

Malili forvet, Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarında ağları birer kez havalandırdı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
