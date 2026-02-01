Gençlerbirliği, Gaziantep Fk'yi 2-1 Mağlup Etti
Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin gollerini Thalisson Kelven ve Metehan Mimaroğlu kaydederken, Gaziantep FK'nın tek golü Mohamed Bayo'dan geldi.
(ANKARA) - Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Erdem Mertoğlu'nun yönettiği maçı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Thalisson Kelven ve 77. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 63. dakikada Mohamed Bayo attı.
Kaynak: ANKA / Spor