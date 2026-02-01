Haberler

Gençlerbirliği, Gaziantep Fk'yi 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin gollerini Thalisson Kelven ve Metehan Mimaroğlu kaydederken, Gaziantep FK'nın tek golü Mohamed Bayo'dan geldi.

Kaynak: ANKA / Spor
