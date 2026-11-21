Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının ilk yarısını Traore'nin golüyle 1-0 önde kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 9. dakikada Traore'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmada ligde ilk kez uygulanan Çoklu Top Sistemi'nde top toplayıcılar topu doğrudan futbolculara veremeyecek.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Gençlerbirliği : İrfan Can Eğribayat, Tongya, Arda Çağan Çelik, Niasse, Yiğit Hamza Aydar, Diabate, Luis, Traore, Oğulcan Ülgün, Gouveia, Mendes
Gaziantep Fk : Tobiasz, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Efe Sarıkaya, Meleke, Gidado, Maxim, Kozlowski, Camara, Halil Dervişoğlu
Gol: Dk. 9 Traore ( Gençlerbirliği )
Sarı kart: Dk. 30 Arda Çağan Çelik ( Gençlerbirliği )
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın oyuna hızlı soktuğu topu, Oğulcan Ülgün, ara pasıyla defansın arkasına sarkan Traore ile buluşturdu. Traore, kaleciyi çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi: 1-0.
13. dakikada konuk ekibin sağ kanattan atağında Kozlowski'nin ortasında ceza alanında iyi yükselen Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı kafayla üstten auta yolladı.
16. dakikada Camara'nın soldan ortasında müsait pozisyondaki Maxim'in kafayla vuruşunda top, kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
35. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gidado'nun vuruşunda meşin yuvarlak, direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Çoklu Top Sistemi
Türkiye Futbol Federasyonunun kararı doğrultusunda ligde ilk kez bu karşılaşmada "Çoklu Top Sistemi" uygulandı.
Yeni sistemde top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacak.