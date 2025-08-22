Gençlerbirliği, Gaziantep FK Maçına Hazır!

Gençlerbirliği, Gaziantep FK Maçına Hazır!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma organizasyonu yaptı.

Çalışma, taktiksel uygulamalar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent ekibinde tedavileri süren Peter Etebo, Ensar Kemaloğlu, Daniel Popa ve Moussa Kyabou'nun kadroda yer almayacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Anne-babalar aman dikkat: Bu oyun çocuğunuzu hayattan koparabilir

Anne-babalar dikkat: Bu oyun çocuğunuzu hayattan koparabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle

Takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.