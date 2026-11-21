Gençlerbirliği, Gaziantep FK ile ilk yarıyı Adama Traore'nin golüyle 1-0 önde bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşırken ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Başkent ekibinin golünü 9. dakikada Adama Traore kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Oğulcan Ülgün, orta sahadan itibaren sürdüğü meşin yuvarlağı ceza sahasına koşan Adama Traore'ye aktardı. Traore, kaleciyi çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 1-0
13. dakikada Sorescu'nun sağ kanattan açtığı ortaya Halil Dervişoğlu kafayla vurdu ancak top auta çıktı.
35. dakikada Halil Dervişoğlu'nun sağ tarafa gönderdiği pası alan Victor Gidado, şutunu dar açıdan çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Franco Tongya, Arda Çelik, Chick Niasse, Yiğit Hamza Aydar, Ousmane Diabate, Rafael Luis, Adama Traore, Oğulcan Ülgün, Tiago Gouveia, Pedro Mendes
Yedekler: Emir Arslan, Victor Orakpo, Pedro Pereira, Erk Arda Aslan, Sekou Koita, Prince Martor, Salih Uçan, Zafer Göktuğ Erdem, Bilal Sarı, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Bernd Storck
Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Deian Sorescu, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Efe Sarıkaya, Ulrich Meleke, Kacper Kozlowski, Victor Gidado, Alexandru Maxim, Drissa Camara, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Luis Perez, Juninho Bacuna, Mirza Cihan, Karamba Gassama, Serdar Dursun, Sontje Hansen, Kerim Çalhanoğlu, Ogün Özçiçek, Sabahattin Destici
Teknik Sorumlu: Gökhan Kağıtçıoğlu
Gol: Adama Traore (dk. 9) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Arda Çelik (Gençlerbirliği)