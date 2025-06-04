Gençlerbirliği Futbol Akademisi Altyapı Seçmeleri Başlıyor

Gençlerbirliği Futbol Akademisi Altyapı Seçmeleri Başlıyor
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Gençlerbirliği Futbol Akademisi, 14-25 Haziran tarihleri arasında Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde altyapı seçmeleri yapacak. Başvurular 4-12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Gençlerbirliği Futbol Akademisi altyapı seçmeleri, 14-25 Haziran tarihlerinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Türk futboluna çok sayıda oyuncu kazandıran Gençlerbirliği, altyapısında yeni futbolcuları yetiştirmek için seçme yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2010-2016 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak seçmeler için başvurular 4-12 Haziran tarihlerinde alınacak.

Seçmeye katılan sporcular, Gençlerbirliği Futbol Akademisi antrenörleri tarafından izlenip değerlendirilecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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