Gençlerbirliği Fenerbahçe Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Gençlerbirliği, Topuk Yaylası'nda yaptığı kampın ardından Ankara'ya dönmüştü. Maçın hazırlıklarını sürdüren Ankara temsilcisi, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı