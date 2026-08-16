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Gençlerbirliği Başkanı: Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak ettik

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Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin hak edilmiş olduğunu belirterek, iyi bir sezon açılışı yaptıklarını ve Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.

Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çakmak, 2-1 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kırmızı-siyahlı ekibin iyi bir futbol sergilediğini belirten Çakmak, "Güzel bir maç oldu. İki takım da sıcak havaya rağmen iyi mücadele etti. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi top oynadık. İyi bir sezon açılışı yaptık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Şampiyonlar Ligi maçlarında onlara başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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