Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Çeşitli pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Haberler.com
