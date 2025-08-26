Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 4. haftasında Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan başkent temsilcisi bir günlük iznin ardından bugün topbaşı yaptı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana, oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda dar alanda çeşitli pas organizasyonlarına geçildi. Minyatür kalelerden kurulu alanda, oynanan hedefli oyunun ardından yapılan çift kale maçla haftanın ilk antrenmanı son buldu.

Gençlerbirliği'nde tedavileri devam eden Peter Etebo, Ensar Kemaloğlu, Daniel Popa ve Moussa Kyabou bugünkü antrenmanda takımdan ayrı çalışırken Henry Onyekuru ise yardımcı antrenör ve fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.