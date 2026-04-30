Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas organizasyonlarına çalışan ve 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, devamında maksimum aerobik hız koşusuna geçti.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, taktiksel varyasyonlar, duran top organizasyonları ve yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği karşılaşması, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.