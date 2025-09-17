Haberler

Gençlerbirliği, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenman, koordinasyon çalışmaları ve çift kale maç ile tamamlandı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, isabetli pas organizasyonları ve çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
