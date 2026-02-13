Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi son antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon çalışmaları ile birlikte 5'e 2 top kapma oyunu oynandı ve çift kale maçla tamamlandı.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor karşılaşması öncesindeki son antrenman, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
