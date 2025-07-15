Gençlerbirliği, Bolu'da İkinci Etap Kampına Başlıyor

Gençlerbirliği, Bolu'da İkinci Etap Kampına Başlıyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını 17-23 Temmuz tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirecek. Kamp süresince iki hazırlık maçı oynanacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını Bolu'da gerçekleştirecek.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde çalışmalara başlayan Gençlerbirliği, ikinci etap kampını 17-23 Temmuz tarihlerinde Bolu'da yapacak.

Kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak Gençlerbirliği, ilk maçında 18 Temmuz Cuma günü saat 16.00'da Fatih Karagümrük ile, ikinci hazırlık maçında ise 22 Temmuz Salı günü saat 18.00'de İran temsilcisi Tractör ile mücadele edecek.

Başkent ekibi, 23 Temmuz'da Bolu kampını tamamlayarak Ankara'ya dönecek ve yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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