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Gençlerbirliği, Bitexen Giresunspor'u 1-0 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Güner Mumcu Taştan, Haydar Avcı

Bitexen Giresunspor : Erkan Anapa, Talha Ülvan, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik, Furkan Kütük, Enishan Ceylan (Dk. 83 Mehmet Keskin), Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 83 Ali Emirhan Akçay), Faruk Can Genç, Çekdar Orhan, Muhammet Turhan (Dk. 70 Mert Han Kurt)

Gençlerbirliği : Orkun Özdemir, Uğur Akdemir, Nzaba, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 70 Ensar Kemaloğlu), Rodrigues (Dk. 71 Erdal Öztürk), Akabuaze (Dk. 71 Oltan Karakullukçu), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 90+2 Yiğit Efe Demir), Yatabare (Dk. 77 Enes Keskin), Amilton

Gol: Dk. 89 Amilton ( Gençlerbirliği )

Sarı kartlar: Dk. 60 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor ), Dk. 65 Rodrigues ( Gençlerbirliği )

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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