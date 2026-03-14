Natura Dünyası Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Natura Dünyası Gençlerbirliği, antrenmanlarını tamamlayarak hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki son antrenmanda oyunculara moral veren kulüp başkanı Haydar Arda Çakmak, takımın bu önemli maça hazır olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan haftanın son antrenmanı, topla ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde çabukluk ve koordinasyona yönelik oyunların yer aldığı çalışma, 5'e 2 top kapma çalışması ve taktik ile duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Antrenmanı saha kenarından izleyen Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri, oyunculara maç öncesi moral verdi.

Başkent ekibinde, bu önemli maç öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi devam eden Abdurrahim Dursun'un ise maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

ABD, İran'ı savunan Japon'a cezayı kesti! Cevabı çok manidar oldu
5 ay için 590 bin TL maaşla çoban ilanı sosyal medyada gündem oldu

"Beni bul abi!" dedirten ilan: Sınırsız ikram, mobil Wi-Fi ve dev maaş
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
Bakan Fidan: İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması tehlikeli bir adımdır

Bakan Fidan'dan İsrail'e sert tepki: Tehlikeli bir adım
ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

ABD, İran'ı savunan Japon'a cezayı kesti! Cevabı çok manidar oldu
Hande Ataizi'nden Hülya Avşar'ın dizisine sert eleştiri: Dizi berbat

Bu sözler kavga çıkarır! Hülya Avşar'ın dizisine demediğini bırakmadı
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük

Defnedileceği yerin anlamı büyük! En güçlü padişahla yan yana