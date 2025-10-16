Gençlerbirliği, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenmanlara devam etti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki çalışmalarda, top kapma ve pas organizasyonları üzerinde duruldu.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı.
Daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, taktik ağırlıklı çalışmaya geçti.
Günün tek antrenmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Gençlerbirliği, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor