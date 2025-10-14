Haberler

Gençlerbirliği Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman, dar alanda pas organizasyonları ve taktik çalışmalarla sürdü.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlılar, gruplar halinde dar alanda çeşitli pas organizasyonlarının ardından taktik ağırlıklı çalıştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

Tedavi süreci tamamlanan Ensar Kemaloğlu'nun ise fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
