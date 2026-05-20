Gençlerbirliği Başkanı Çakmak, transfer yasağına ilişkin ödemelerin yapıldığını açıkladı
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, FIFA'nın verdiği transfer yasağına ilişkin Daniel Popa ve Emre Zahid Sağlam dosyaları için toplam 73 bin avro ödeme yapıldığını, yasağın 1-2 gün içinde kalkmasını beklediklerini açıkladı.
Çakmak, AA muhabirine, Daniel Popa dosyasından kaynaklanan geçici transfer yasağıyla ilgili 25 bin avroluk ödemenin gerçekleştirildiğini ve yasağın 1-2 gün içerisinde kalkmasını beklediklerini ifade etti.
Ayrıca kırmızı-siyahlı ekipte Emre Zahid Sağlam dosyasının da FIFA'ya ulaştırıldığını öğrendiklerini dile getiren Çakmak, bu oyuncu için de 48 bin avro ödeme yapıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan