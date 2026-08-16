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Gençlerbirliği Başkanı Çakmak: Galibiyeti hak ettik, iyi bir sezon açılışı yaptık

Gençlerbirliği Başkanı Çakmak: Galibiyeti hak ettik, iyi bir sezon açılışı yaptık
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Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, zorlu hava koşullarına rağmen iyi oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe'yi tebrik ederek Şampiyonlar Ligi maçlarında başarılar diledi.

Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Fenerbahçe maçının ardından, "İyi top oynadık. Gençlerbirliği için iyi bir sezon açılışı yaptık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler" dedi.

Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, takımının Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çakmak, güzel bir maç olduğunu belirterek, "2 takım da iyi mücadele etti. Bu havada, iklim şartları zor olmasına rağmen, sıcak bir hava olmasına rağmen biz galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi top oynadık. Gençlerbirliği için iyi bir sezon açılışı yaptık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Salı günü de Şampiyonlar Ligi maçlarında onlara başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönüllerince olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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