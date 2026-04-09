Gençlerbirliği, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenman teknik direktör Volkan Demirel'in yönetiminde gerçekleştirildi.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Saha içine kurulan platformlarda isabetli pas çalışması gerçekleştiren kırmızı-siyahlılar, daha sonra kuvvet çalışmasına geçti.
Antrenmanın ikinci etabında şut ve gol organizasyonları üzerinde duran oyuncular, taktik varyasyonlarla günü tamamlandı.
Gençlerbirliği, yarın Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.