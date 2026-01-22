Haberler

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, 25 Ocak Pazar günü Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenman kar yağışı altında geçti.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan kar yağışı altındaki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idmanda dar alanda pas organizasyonları çalıştı.

Günün tek antrenmanı, tam sahada taktik çalışmayla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.

