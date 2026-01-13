Gençlerbirliği, kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren başkent ekibinin teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yaptığı antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı.

Tam kadro halinde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibinde Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.