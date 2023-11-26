Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü yarın konuk edecek Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı. Cezalı oyuncu bulunmazken sakatlıkları devam eden Abdullah Durak ve Sambou Yatabare maç kadrosunda yer almayacak.

Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçı için hazır

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü yarın konuk edecek Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmana, oyuncular ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Saha kenarında yapılan sprintin ardından 5'e 2 top kapma oyununa geçen kırmızı siyahlı ekip, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarında bulundu.

Başkent ekibi taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken sakatlıkları devam eden Abdullah Durak ve Sambou Yatabare maç kadrosunda yer almayacak.