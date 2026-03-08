Haberler

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Teknik direktör Volkan Demirel'in takımın başında olduğu ikinci dönemde, kırmızı-siyahlılar bu maçla çıkış arıyor.

Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Teknik direktör Levent Şahin ile yollarını ayıran başkent ekibi, bu sezon 31 Ekim-7 Aralık 2025 tarihlerinde kırmızı-siyahlı takımı çalıştıran Volkan Demirel ile yeniden anlaştı.

Son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, ikinci Demirel döneminde Alanyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.

Ligde 24 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği'nde sarı kart cezalısı Tongya, karşılaşmada forma giyemeyecek.

